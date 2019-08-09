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Долг жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения превышает полтора миллиарда рублей. Такая задолженность вынуждает «РКС-Самара» применять все разрешённые законодательством способы воздействия на должников.Один из них – тампонирование канализации, когда специальная заглушка перекрывает индивидуальный выпуск из квартиры в общий канализационный стояк. При этом канализация соседних квартир работает без перебоев. Всего за 7 месяцев 2019 года 97 самарских квартир остались без канализации из-за больших долгов за водоснабжение и водоотведение. Их общий долг – 2,5 млн. рублей.Стоит отметить, что в большинстве таких квартир никто не живёт. Собственники не торопятся растампонировать свои пустующие квартиры. Однако в будущем это может сыграть с ними злую шутку. Ни продать, ни сдать такую квартиру за полную стоимость будет невозможно. Будущим жильцам необходимо будет не только оплатить долги, которые растут с каждым месяцем, но и услуги по растампонированию.