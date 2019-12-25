1701 самарец в ближайшее время не сможет выехать заграницу из-за долгов перед «РКС-Самара»
25 декабря 2019 14:22
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На сегодняшний день в работе у судебных приставов Самары 38 тысяч исполнительных листов по взысканию долгов по оплате услуг водоснабжения и
водоотведения. В отношении 1701 самарца вынесены постановления о запрете выезда за пределы РФ. Их совокупный долг перед «РКС-Самара» - более 78 миллионов рублей.
Общий долг жителей и предприятий Самары за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения приближаются к двум миллиардам рублей.
«РКС-Самара» призывает всех самарцев оплачивать услуги водоснабжения вовремя и в полном объёме!
Любые вопросы и трудности с оплатой можно решить на заседаниях комиссии по дебиторской задолженности, которые проходят дважды в неделю и где принимаются решения об отсрочке или рассрочке платежей. Главное – не отсиживаться и не ждать, когда долги пройдут сами по себе. Неожиданно они могут
испортить планы. Например, давно запланированный отпуск придется провести дома, а не в дальних странах, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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