1701 самарец в ближайшее время не сможет выехать заграницу из-за долгов перед «РКС-Самара»

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На сегодняшний день в работе у судебных приставов Самары 38 тысяч исполнительных листов по взысканию долгов по оплате услуг водоснабжения иводоотведения. В отношении 1701 самарца вынесены постановления о запрете выезда за пределы РФ. Их совокупный долг перед «РКС-Самара» - более 78 миллионов рублей.Общий долг жителей и предприятий Самары за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения приближаются к двум миллиардам рублей.Любые вопросы и трудности с оплатой можно решить на заседаниях комиссии по дебиторской задолженности, которые проходят дважды в неделю и где принимаются решения об отсрочке или рассрочке платежей. Главное – не отсиживаться и не ждать, когда долги пройдут сами по себе. Неожиданно они могутиспортить планы. Например, давно запланированный отпуск придется провести дома, а не в дальних странах, передает пресс-служба «РКС-Самара».