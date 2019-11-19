19 ноября – всемирный день туалета

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Централизованная канализация в Самаре появилась 110 лет назад. Протяжённость первой линии составила 4,2 километра. Сейчас в нашем городе 1 260 километров канализационных труб, более 40 000 канализационных колодцев.«РКС-Самара» напоминают всем самарцам о необходимости сознательного отношения к городской системе водоотведения. Нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества. На выпуске из дома мусор скапливается, происходит засор, рано или поздно канализация перестаёт работать.К сожалению, несознательно к городской канализации относятся не только простые горожане, но и организации. Зачастую, делая ремонт дорог, зданий, чтобы не тратить средства на вывоз мусора, рабочие сбрасывают его в канализационные колодцы. Это вызывает сильнейшие засоры и выход стоков на поверхность.К системе водоотведения необходимо относиться бережно и сознательно. Ведь от её функционирования во многом зависит комфорт и безопасность всех жителей.То, что категорически нельзя спускать в раковину, унитаз или канализационный колодец:Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз, даже если на упаковке написано другое!Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.Средства контрацепции.Подгузники.Тряпки (даже самые маленькие).Бумага.Строительный мусор.Гранулы для кошачьих лотков.