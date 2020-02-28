600 миллионов инвестиций в 2019 году, более миллиарда – в 2020
28 февраля 2020 11:19
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Концессионное соглашение, которое было заключено «РКС-Самара» с администрацией в 2019 году в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г.о.Самара, позволило обновить инвестиционную программу предприятия и стимулировало ее реализацию.
В 2019 году инвестиционная программа «РКС-Самара» выполнена на 100,6% (639,5 млн. рублей). Самые крупные мероприятия: реконструкция 185 насосных станций подкачки; модернизация водовода по ул.Ташкентской от Московского шоссе до Стара-Загоры, водопроводных и канализационных сетей на Крымской площади, напорного коллектора в Куйбышевском районе; работы на очистных сооружениях и насосных станциях НФС-1, НФС-2, НФС-3, ГВС.
Инвестиционная программа «РКС-Самара» на 2020 год включает модернизацию, реконструкцию и проектные работы по десяткам объектов. Всего в этом году планируется вложить в развитие системы водоснабжения и водоотведения Самары 1 млрд. 193 млн. рублей.
Самые крупные направления 2020 года: продолжение реконструкции Городских очистных канализационных сооружений; завершение проектных работ и начало строительства двух водоводов д-600 от НФС-2 до посёлка Управленческий со строительством насосной подкачивающей станции; проектные работы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Орловом Овраге и сетей водоснабжения в посёлке Горелый Хутор.
Инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации разрабатывается на основании технического задания администрации г.о.Самара и утверждается министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. В настоящий момент реализуется программа до 2023 года на сумму 4,5 млрд. рублей.
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