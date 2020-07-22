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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

22 июля из-за устранения утечки на водопроводной линии д-100 будет перекрыта ул. Молодогвардейская

22 июля 2020 09:39
139
22 июля из-за устранения утечки на водопроводной линии д-100 будет перекрыта ул. Молодогвардейская
Речь идет об участке от Маяковского до Ярмарочной.

Вечером 21 июля дежурная служба «РКС-Самара» обнаружила скрытую утечку в районе дома № 218 по улице Молодогвардейской. Технологический сбой произошёл предположительно на водопроводной линии диаметром 100 мм.
По состоянию на 09.00 22.07.2020 готовится перекрытие проезжей части ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Ярмарочной, вызываются представители администрации и предприятий, обслуживающих коммуникации. От водоснабжения сегодня будут отключены два дома: ул. Галактионовская, 152 и 154. После отключения к ним приедет бойлер с питьевой водой.
«РКС-Самара» приносит извинения за доставленные неудобства и просит заблаговременно выбирать маршрут с учётом перекрытия.
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