12 новых машин для аварийных бригад закупили в «РКС-Самара» по инвестиционной программе

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«РКС-Самара» в рамках инвестиционной программы обновляет автопарк. Уже закуплены и работают на линии новые экскаваторы и погрузчик, грузовые и грузопассажирские ГАЗели, LADA 4х4, фургоны ВИС.В октябре 2019 года в ресурсоснабжающую организацию пришли 12 новых ГАЗелей для перевозки бригад аварийно-восстановительных работ. На это предприятие выделило из собственной инвестиционной программы 26,3 млн. рублей. Машины оснащались дополнительным оборудованием по согласованию с «РКС-Самара» и имеют высокий уровень эргономики.Теперь у слесарей АВР появится возможность установить в машине микроволновую печь и электрочайник, хранить скоропортящиеся продукты в термоконтейнере. Это не только улучшит бытовые условия, но и позволит в обед не возвращаться на базу для приёма пищи, что сократит время устранения технологических сбоев. Также в машинах установлен стеллаж для транспортировки и хранения необходимого оборудования, инструментов, ограждений и знаков. Грузовой и пассажирский отсеки оборудованы независимыми отопителями.На линию новые машины выйдут в ноябре 2019 года.