2020 добросовестных абонентов уже получили к новому 2020 году сладкие подарки от «РКС-Самара»

19

В декабре 2019 года абоненты «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») получили две квитанции. У многих возникают вопросы: зачем две и что с ними делать. Отвечаем: вторая квитанция – авансовая за декабрь. Она сделана для удобства тех, кто захочет принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов». Её можно просто не оплачивать, поскольку в январе придёт обычная квитанция за декабрь. Все авансовые платежи в обязательном порядке будут учтены при дальнейших расчётах.А если хотите поднять себе настроение и почувствовать Новый год, оплатите обе квитанции и приходите в ЦОКи за сладким подарком до 26 декабря! А потом регистрируйтесь на сайте samcomsys.ru/promo и принимайте участие в розыгрыше призов. На сегодняшний день уже более 2000 самарцев получили тортики от «РКС-Самара» и почти четверть из них зарегистрировалась на сайте. Подробности https://samcomsys.ru/messages/12556.Кстати, в эту субботу, 21 декабря, выездной центр обслуживания клиентов будет работать в торговом центре «Русь-на-Волге» (Самара, Московское шоссе, 15 Б). С 10.00 до 14.00 можно будет оплатить квитанции, получить сладкий подарок, зарегистрироваться для участия в розыгрыше призов, а также получить консультацию по вопросам оплаты водоснабжения и водоотведения у специалистов «РКС-Самара».