40,5% абонентов «РКС-Самара» пока не установили приборы учёта водоснабжения.

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Самый простой способ экономить на оплате ресурсов – установить в квартире приборы учёта и оплачивать только тот объём, который реально потреблён. В семье из трёх-четырёх человек он окупится в течение нескольких месяцев. Тем более, с июля 2019 года введён повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет счётчиков.Хозяева 17 тысяч самарских квартир в 2019 году установили приборы учёта холодной воды. Всего на начало августа собственники 214 тысяч квартир рассчитываются по счётчикам. Это составляет 59,5% от всех абонентов «РКС-Самара».Стоит отметить, что многие по старинке думают, что прибор учёта – это очень дорого, что потом его нужно будет демонтировать и нести куда-то на поверку, что для подачи показаний нужно искать специальные ящики и т.д. Все эти неудобства – в прошлом.Один прибор учёта стоит около 3500 рублей, поверка происходит без демонтажа, проводится один раз в шесть лет и стоит около 700 рублей. Подавать показания необходимо строго один раз в месяц (даже если нули, иначе через три месяца будет выставляться квитанция по нормативам и с повышающим коэффициентом), но для этого есть много удобных способов:- через личный кабинет lk.samcomsys.ru- через сайт samcomsys.ru без регистрации- в центрах обслуживания клиентов- по телефону (голосовому автоответчику).Приборы учёта потребления воды – средство экономии и честного расчёта за потреблённые ресурсы.