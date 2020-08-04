Завершился прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования в Самарской области

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Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

3 августа 2020 года завершился прием документов, необходимых для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования 2020 в Самарской области.За 10 дней окружные комиссии, рассмотрят представленные кандидатами документы и примут решения о регистрации либо отказе.На сегодняшний день зарегистрировано 2128 кандидатов, в 19 случаях комиссии приняли решения об отказе в регистрации. Всего по области будут замещены 3212 мандатов, сообщает в твиттере