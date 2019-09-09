Результаты голосования, полученные с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней в Самаре, полностью сошлись с данными ручного пересчета
9 сентября 2019 09:11
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Результаты голосования, полученные с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней, полностью сошлись с данными ручного пересчета 08.09.2019
Напомним, на дополнительных выборах депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11, где все участки были оборудованы КОИБ, в территориальной избирательной комиссии Кировского района города Самары Самарской области прошла жеребьевка, по итогам которой были определены три участковые избирательные комиссии, где организаторы выборов провели ручной пересчет бюллетеней, это избирательные участки № 2601, 2607, 2624.
По итогам ручного пересчета избирательных бюллетеней данные полученные с КОИБ полностью совпали с результатами ручного пересчета во всех трех участковых избирательных комиссиях.
«Мы приняли решение о ручном пересчете еще в августе текущего года для того, чтобы скептики еще раз смогли убедиться в надежности комплексов обработки избирательных бюллетеней. Сегодняшний результат говорит сам за себя», - отметил председатель регионального избиркома Вадим Михеев.
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