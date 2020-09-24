Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав

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Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября.

Такое решение 22 сентября приняли во всех 9 районах Самары. При этом сами конкурсы пройдут в разные дни.



Быстрее всего новых мини-мэров должны избрать Ленинский, Самарский и Советский районы — там конкурсы назначены на 15 октября. На следующий день определиться должны Железнодорожный, Куйбышевский и Октябрьский. А спустя еще четыре дня, 20 октября, — Красноглинский, Кировский и Промышленный, пишет СО ОНЛАЙН.