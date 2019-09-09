В Самарской области подведены предварительные итоги выборов
9 сентября 2019 09:59
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Вчера, 8 сентября, в Самарской области, как и во всей стране, был единый день голосования. В 63 регионе проходили дополнительные выборы в губернскую думу и выборы депутатов в Новокуйбышевске и четерых районах областного центра.
По предварительным результатам Облизбиркома, в Самарскую губдуму по Безымянскому округу с 56 % голосов проходит Андрей Мастерков. В Приволжском одномандатном округе 75 % набрал Сергей Гринько.
- Ряд участков, где установлены КОИБ, были выбраны жребием и для ручного пересчета голосов. Результаты обоих методов совпали полностью, - заявил председатель Облизбиркома Вадим Михеев.
Всего же в регионе в голосовании поучаствовали более 80 тысяч человек, пишет "Губерния".
Фото pixabay.com
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