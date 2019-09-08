В 8.00 по местному времени в Самарском регионе открылось 234 избирательных участка.
8 сентября 2019 09:20
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Напомним, в настоящее время в Самарской области проходят 34 избирательные кампании различного уровня, которые завершаться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Ранее по заказу организаторов выборов было изготовлено 179 763 избирательных бюллетеня. Для голосования по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 напечатано 91 730 бюллетеней, для голосования по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19 – 88 033 бюллетеня. На дополнительных выборах депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 КОИБ (Комплексы обработки избирательных бюллетеней) использованы на всех 42 избирательных участках.
Также в Новокуйбышевске проходят выборы в местную Думу, где будут замещены 25 мандатов, сообщает облизбирком.
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