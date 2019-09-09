После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
9 сентября 2019 11:25
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Председатель облизбиркома Вадим Михеев сегодня утром опубликовал в Facebook данные по итогам обработки 100% протоколов по выборам в думу Новокуйбышевска. На этот раз 25 мест в городском собрании партия власти «Единая Россия» получает только 18, тогда как в уходящем созыве у нее было 24.
Правда, скорее всего, это число скоро увеличится до 19. Дело в том, что в 5-м округе больше всего голосов набрал Олег Фандеев, который был действующим депутатом от «ЕР», однако перед выборами у него что-то разладилось с партией власти, из-за чего он и пошел в порядке самовыдвижения. Однако потом, очевидно, опять наладилось. Во всяком случае кандидат от «ЕР» по 5-му округу Александр Микулов за несколько дней до голосования вдруг отозвал свою кандидатуру.
КПРФ на этот раз смогла вернуться в думу Новокуйбышевска, получив сразу 4 голоса. Этот результат, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Впрочем, там высокий результат КПРФ обеспечили в основном партийные списки, которых в Новокуйбышевске не было. Вся гордума тут избирается по одномандатным округам. Так что можно предположить, что коммунисты все-таки смогли подготовить к выборам достаточно узнаваемых в городе кандидатов.
Любопытно, что за несколько месяцев до выборов в местной ячейке КПРФ произошел внутренний конфликт, приведший к тому, что ряд ее членов, выступавших за более активную позицию партии в том, что касается уличных протестов, исключили из рядов коммунистов. В итоге они создали свою группу «Народные депутаты», а потом пошли на выборы при поддержке «Партии РОСТА», однако не смогли выиграть ни по одному округу.
Мандаты в Новокуйбышевске также должна получить ЛДПР: в 7-м округе лидировал Ренат Шафиков. А от «Справедливой России» место в гордуме снова получит Александр Гусев, пишет СО ОНЛАЙН.
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