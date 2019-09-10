Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
131
В прошедшее воскресенье 8 сентября 2019 года в Самарской области состоялись 34 избирательные кампании различного уровня. Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Активнее всего голосовали в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский – почти 98%. Самая низкая явка – в 11-ом Безымянском одномандатном избирательном округе, где проходили дополнительные выборы депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва, – 8,21%, сообщается на сайте облизбиркома.
В двух одномандатных избирательных округах прошли дополнительные выборы депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва, а в Новокуйбышевске завершилась кампания по выборам депутатов городской думы.
Согласно результатам, полученным при помощи КОИБ-2017, которыми были оснащены все 42 избирательных участка в Безымянском одномандатном избирательном округе № 11, явка составила 8,21% (7 432 избирателя), а победу в борьбе за депутатский мандат одержал представитель Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Андрей Мастерков, набравший 56,48% (4195 избирателей). Второе место с результатом 18,99% (1411 избирателей) у представителя ЛДПР Юрия Венедиктова, замыкает тройку лидеров с результатом 13,70% (1018 избирателей) кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Дмитрий Кравченко.
Напомним, после закрытия избирательных участков в территориальной избирательной комиссии Кировского района города Самары Самарской области прошла жеребьевка, по итогам которой были определены три участковые избирательные комиссии, где организаторы выборов провели ручной пересчет бюллетеней, это избирательные участки № 2601, 2607, 2624. По итогам ручного пересчета избирательных бюллетеней данные, полученные с КОИБ, полностью совпали с результатами ручного пересчета во всех трех участковых избирательных комиссиях.
На дополнительных выборах депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19 явка составила 53,40% (45 273 избирателя), а лидером избирательной гонки стал Сергей Гринько, представляющий Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который набрал 75,44% (34 153 избирателя). Далее с результатом 9,14 % (4139 избирателя) представитель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Дмитрий Копылов и с результатом 7,14% (3232 избирателя) идет кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александр Исаев.
По итогам выборов депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск большинство мест в городском парламенте получила Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», мандаты депутатов получат 18 ее представителей (72%). На втором месте – Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в городскую думу прошли четверо ее кандидатов, это 16%. По одному депутату будут представлены Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России и Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также один самовыдвиженец.
Явка на указанных выборах составила 28,99 % (23933 избирателя
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
10 сентября 2019 13:49
Сегодня состоялось 43-е внеочередное заседание Самарской Губернской думы. Политика региона
15
9 сентября 2019 23:24
В программе визита – посещение ряда городов полуострова. Политика региона
421
9 сентября 2019 23:14
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал критику западных стран в отношении выборов в Крыму "политической трескотней". Политика региона
253
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
130
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
309
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
425
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
218
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
214
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
721
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
293
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
540
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
378
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
586
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
829
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1019
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
500
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2259
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
446
Мероприятия