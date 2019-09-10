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Новости /  Политика /  Выборы в Самарской области  

Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области

10 сентября 2019 09:40
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Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей).

В прошедшее воскресенье 8 сентября 2019 года в Самарской области состоялись 34 избирательные кампании различного уровня. Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Активнее всего голосовали в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский – почти 98%. Самая низкая явка – в 11-ом Безымянском одномандатном избирательном округе, где проходили дополнительные выборы депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва, – 8,21%, сообщается на сайте облизбиркома.

В двух одномандатных избирательных округах прошли дополнительные выборы депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва, а в Новокуйбышевске завершилась кампания по выборам депутатов городской думы.

Согласно результатам, полученным при помощи КОИБ-2017, которыми были оснащены все 42 избирательных участка в Безымянском одномандатном избирательном округе № 11, явка составила 8,21% (7 432 избирателя), а победу в борьбе за депутатский мандат одержал представитель Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Андрей Мастерков, набравший 56,48% (4195 избирателей). Второе место с результатом 18,99% (1411 избирателей) у представителя ЛДПР Юрия Венедиктова, замыкает тройку лидеров с результатом 13,70% (1018 избирателей) кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Дмитрий Кравченко.

Напомним, после закрытия избирательных участков в территориальной избирательной комиссии Кировского района города Самары Самарской области прошла жеребьевка, по итогам которой были определены три участковые избирательные комиссии, где организаторы выборов провели ручной пересчет бюллетеней, это избирательные участки № 2601, 2607, 2624. По итогам ручного пересчета избирательных бюллетеней данные, полученные с КОИБ, полностью совпали с результатами ручного пересчета во всех трех участковых избирательных комиссиях.

На дополнительных выборах депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19 явка составила 53,40% (45 273 избирателя), а лидером избирательной гонки стал Сергей Гринько, представляющий Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который набрал 75,44% (34 153 избирателя). Далее с результатом 9,14 % (4139 избирателя) представитель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Дмитрий Копылов и с результатом 7,14% (3232 избирателя) идет кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александр Исаев.

По итогам выборов депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск большинство мест в городском парламенте получила Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», мандаты депутатов получат 18 ее представителей (72%). На втором месте – Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в городскую думу прошли четверо ее кандидатов, это 16%. По одному депутату будут представлены Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России и Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также один самовыдвиженец.
Явка на указанных выборах составила 28,99 % (23933 избирателя
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