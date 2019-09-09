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Новости /  Политика /  Выборы в Самарской области  

Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом

9 сентября 2019 12:52
109
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».

В Безымянском округе №11 победу одержал депутат Кировского райсовета, руководитель реготделения организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков, набравший 56,48% голосов. В Приволжском №19 — директор по ремонту зданий и сооружений завода «Тяжмаш» Сергей Гринько, за которого проголосовало сразу 75,44% избирателей.

Правда, явка в 11-м округе составила всего 8,21% , тогда как в 19-м — более половины (53,42%). Причем социолог Владимир Звоновский заметил, что в ходе голосования облизбирком отметил даже понижение процента избирателей, который пришли на выборы к шести вечера до 34,3 % (на 15.00 — 36,4%). Однако сейчас там значится цифра в 45,1%

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что довыборы проходили по округам, которые ранее в губдуме также представляла «ЕР»: 11-й округ — скончавшийся год назад председатель областного парламента Виктор Сазонов, 19-й — сдавший добровольно мандат Валерий Троян. КПРФ эти довыборы проигнорировала, пишет СО ОНЛАЙН.


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