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Новости /  Политика /  Выборы в Самарской области  

В Самарской области предлагают перенести единый день голосования на позднюю осень

30 августа 2019 13:23
137
В Самарской области предлагают перенести единый день голосования на позднюю осень
Это связано с массовыми отпусками и уборкой урожая.

Омбудсмен Самарской области предложила перенести единый день голосования. Предложения о внесении изменений в Федеральный Закон были направлены в Госдуму и избирком.

- Дата выборов – 8 сентября — неудачная. Многие находятся в отпусках и на дачных участках. Также необходимо вернуть досрочное голосование. На муниципальных выборах это есть, хотелось бы, чтобы было и на федеральных, — сообщила Ольга Гальцова во время пресс-конференции 30 августа.

Что касается даты проведения, то ее предлагается сдвинуть на октябрь или ноябрь, пишет СитиТраффик.

При этом в 2019 году дата остается прежней.
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