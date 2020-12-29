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В РФ контроль за денежными операциями расширят в начале 2021 года

29 декабря 2020 12:57
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В РФ контроль за денежными операциями расширят в начале 2021 года

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, расширяющий перечень подпадающих под контроль операций с денежными средствами. Об этом сообщил во вторник, 29 декабря, председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшат долю теневой экономики и повысят собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — заявил Дорофеев в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что нововведением станет контроль над операциями почтового перевода на сумму от 100 тыс. рублей. Кроме того, под контроль попадут операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. рублей.

Помимо прочего особое внимание привлекут ставки в азартных играх на сумму в 600 тыс. рублей и операции по договорам лизинга, а также будет усилен контроль за любыми операциями с наличностью свыше 600 тыс. рублей.

Эксперт подчеркнул, что регулирование коснется финансовых операций иностранных фондов, трастов и партнерств. Поправки о дополнительном контроле коснутся еще и сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.

Дорофеев добавил, что данные изменения должны усложнить деятельность и повысить издержки организаций, использующих двойную бухгалтерию.

В декабре финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя данные законодательные изменения, отметил, что государство пытается нормализовать ситуацию и вести борьбу с теневыми финансовыми схемами.

В августе Центробанк России сообщил, что объем выявленных поддельных купюр увеличился впервые за два года, сообщают "Известия".

Фото pixabay.com

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