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Сенаторы одобрили запрет на митинги у зданий экстренных служб

25 декабря 2020 12:55
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Сенаторы одобрили запрет на митинги у зданий экстренных служб

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях и вводит запрет на митинги около зданий экстренных служб. Решение было принято в ходе заседания 25 декабря.

Согласно документу, журналист не имеет право принимать непосредственное участие в митинге, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия.

Закон также вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации предполагается, что уполномоченный орган обязан незамедлительно предложить организатору изменить место и (или) время его проведения.

Уточняется, что суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.

Закон поступает на подпись президенту России. Документ был принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 23 декабря, пишут "Известия".

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