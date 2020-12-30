Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей

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Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он дополняет инициативу, согласно которой в России будет восстановлена система платных вытрезвителей.

Закон разрешает проводить медицинское вмешательство в отношении лиц в состоянии опьянения без их согласия – это необходимо для оказания помощи. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем полторы тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион отдельно, передает Радио Маяк.