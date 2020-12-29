Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в зимние каникулы

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Лишь накануне сообщалось, что "комендантский час" для подростков вводится в области на время новогодних каникул – с 30 декабря по 10 января.

Предполагалось, что несовершеннолетним нельзя будет без родителей находиться с 21 часа до 6 утра на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также в торговых и развлекательных центрах.

Соответствующее распоряжение было подписано в рамках постановления правительства области "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции". О причинах отмены "комендантского часа" не сообщается, передает Радио Маяк.