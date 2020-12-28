Кабмин определился с сокращением госслужащих

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Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, будут сокращены 74 подразделения. Как сообщается на сайте правительства РФ, соответствующее постановление утвердил кабмин.

«В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделений. Кроме того, планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда», – говорится в официальном сообщении.

Также в постановлении кабмина закреплены единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Новыми правилами установлена численность структурных подразделений, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ноябре стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин планирует сократить количество чиновников. Для этого введут единый стандарт органов исполнительной власти.

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