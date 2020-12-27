Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию

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Она победила на турнире в Челябинске. Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,1 балла.

В сумме она показала баллы выше мирового рекорда, но результаты не будут ратифицированы, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев, отмечает ТАСС.

Второе место заняла Камила Валиева, бронзу взяла Александра Трусова. Ранее сегодня Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали трехкратными чемпионами России по фигурному катанию среди спортивных пар.