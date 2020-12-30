Алиса Фрейндлих находится в реанимации

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В Большом драматическом театре имени Товстоногова подтвердили, что 86-летняя народная артистка попала в больницу имени Соколова в Санкт-Петербурге с коронавирусом.

По данным врачей, у нее обширное поражение легких. Пациентка стабильно тяжелая, но тенденции к ухудшению нет. Состояние Алисы Бруновны отягощают многолетнее пристрастие к курению и то, что она не торопилась к докторам и лечилась самостоятельно дома.

Также от коронавируса лечится Сергей Жигунов. Звезда фильма о гардемаринах попал в больницу в Крыму со слабостью и потерей обоняния, передает Радио Маяк.