Запущен портал-агрегатор «Госрасходы»

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Запустили портал-агрегатор «Госрасходы» http://spending.gov.ru Сейчас на нем информация о 36 млн госконтрактов, 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. субсидий. Это инструмент и для СП, и для исследователей, учёных, СМИ, НКО."Еще шаг в сторону открытости государства", - пишет Кудрин.