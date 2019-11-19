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Запущен портал-агрегатор «Госрасходы»

19 ноября 2019 09:59
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Запущен портал-агрегатор Госрасходы
Об этом в твиттере сообщает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Запустили портал-агрегатор «Госрасходы» http://spending.gov.ru Сейчас на нем информация о 36 млн госконтрактов, 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. субсидий. Это инструмент и для СП, и для исследователей, учёных, СМИ, НКО.
"Еще шаг в сторону открытости государства", - пишет Кудрин.
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