Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в "Союзе"
1 марта 2020 18:08
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"Задачей предлагаемого изобретения стала разработка способа герметизации дефекта в виде отверстия в оболочке пилотируемого космического аппарата с характерным размером до десяти миллиметров в условиях космического полета при истечении через него воздуха в окружающее космическое пространство", — говорится в пояснении к патенту.
В нем указано, что запатентованный способ годится для герметизации пробоин от микрометеоритов, космического мусора и случайно пробитых космонавтами дырок, то есть сделанных "вследствие ошибочных действий экипажа при проведении ремонтных работ на оболочке пилотируемого космического аппарата".
Для изготовления "затычки" предлагается использовать тканевую салфетку, пропитанную герметиком. Заткнув ею отверстие, авторы патента предлагают протолкнуть ее подальше, параллельно впрыскивая герметик. Затем качество герметизирования предлагается проверить ультразвуковым течеискателем. И при необходимости нанести сверху еще несколько слоев клея.
Именно такой способ был опробован космонавтами два года назад для устранения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". Тогда космонавты протолкнули в неизвестно как возникшее двухмиллиметровое отверстие ткань, пропитанную специальным клейким составом "Герметалл". Кто сделал дырку, до сих пор не известно.
В декабре 2018 года космонавты совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку "Союза" и взяли мазки и образцы с поверхности бытового отсека корабля. Их вернули на Землю для анализа специалистами и следователями. В минувшем сентябре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что причина появления дырки понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Затем пресс-служба госкорпорации уточнила, что причину объявят следственные органы.
Фото из открытых источников
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