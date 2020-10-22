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Никакие жёсткие и тотальные ограничения из-за коронавируса не планируются. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, рост смертности от COVID-19 связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти.

Глава государства также отметил, что разворачивать вакцинацию против коронавируса необходимо по всей стране. Он призвал бизнес включаться в производство российской вакцины.

Президент также предложил бизнесу выработать корпоративные меры предосторожности от распространения COVID-19. Он призвал бизнес тщательно следить за соблюдением антиковидных мер на предприятиях, чтобы избежать даже точечных ограничений.

По словам Путина, к организации удалённой работы есть много вопросов в части соблюдения прав работников и работодателей, но этим надо заниматься, передает Радио Маяк.