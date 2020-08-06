Яндекс зарегистрировала ЯБанк, ЯКредит и ещё 15 финансовых товарных знаков

Эксперты считают, что в будущем Яндекс может создать собственный банк, а также предоставлять услуги инвестирования и страхования.
Яндекс подала заявки на регистрацию 17 торговых марок.
Все они относятся к финансовой сфере:
▪️ ЯБанк
▪️ ЯКредит
▪️ ЯБиржа
▪️ ЯБрокер
▪️ ЯВклад
▪️ ЯКапитал
▪️ ЯСтраховка
▪️ ЯСчет
▪️ ЯПортфель
▪️ ЯСбережения
▪️ ЯСейф
▪️ ЯЭквайринг
▪️ ЯПеревод
▪️ ЯВалюта
▪️ ЯТрейд
▪️ ЯАкции
▪️ ЯКэш
Эксперты считают, что в будущем Яндекс может создать собственный банк, а также предоставлять услуги инвестирования и страхования.
С Яндекс.Деньги это было невозможно, поскольку сервис был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и создан для электронных платежей.
В Яндексе не стали комментировать информацию о запуске новых продуктов.
"Мы часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. Это нормальная практика для больших IT-компаний", сообщает Яндекс.
Сейчас у компании нет финансового сервиса. В июле Сбербанк выкупил Яндекс.Деньги, пишут "Ведомости
".
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