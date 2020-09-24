Вода из-под крана лучше, чем газировка

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Дети должны отказаться от газированных и сладких напитков, им следует выработать привычку пить обычную воду, в том числе из-под крана.

С соответствующим заявлением выступил руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, передает ТАСС.

По его словам, один и тот же бренд напитков – в зависимости от страны продажи – может содержать разное количество сахара. Например, в Британии одна бутылка сладкого напитка содержит 35-40 г сахара, а в Восточной Европе этот показатель будет уже на 10 г выше. И это при том, что для детей от 6 до 10 лет суточная норма потребления сахара составляет 25 г.

Специалист напомнил, что обычная вода не просто сохранит здоровье, но и поспособствует защите окружающей среды.