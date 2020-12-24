В январе 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков

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В наступающем году граждан, отдающих предпочтение табачной продукции, ожидают новые запреты и ограничения, рассказывает агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

В частности, c 1 января 2021 года курение окажется под запретом в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Исключением станут только зоны для курильщиков — согласно закону, они должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения», сообщает РИА Новости.

«Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнем запрещено», — поясняет юрист.

Введенный в 2013 году запрет на курение в общественных местах касается учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб. По данным исследований, после вступления в силу этого закона число случаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%, отметил эксперт.