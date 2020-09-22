В создании ракеты для «Роскосмоса» может принять участие частная компания

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На проект, который подготовят к концу 2020 года, планируется потратить 407 млн рублей.

Российская частная компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» по заказу «Роскосмоса», следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.

Согласно материалам госкорпорации, на эскизный проект ракеты «Амур» на сжиженном природном газе и с возвращаемой первой ступенью, который подготовят к концу 2020 года, планируется потратить 407 млн рублей.

В конкурсе на создание ракеты также принимают участие изготовитель ракет «Союз» Ракетно-космический центр «Прогресс» и производитель «Протонов» и «Ангары» Центр Хруничева, информирует «РИА Новости».

Впервые частная компания участвует в конкурсе «Роскосмоса» на создание ракеты. Ранее частная компания «Даурия» принимала участие в создании спутников для «Роскосмоса». Она изготовила два спутника МКА, которые не вышли на связь после их выведения на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» 14 июля 2017 года с космодрома Байконур, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com