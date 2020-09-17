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В российском бюджете заложили допсредства на поддержку безработных

17 сентября 2020 14:01
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В российском бюджете заложили допсредства на поддержку безработных

Минфин России предусмотрел в проекте федерального бюджета дополнительные средства на поддержку безработных граждан в 2021 году.

Об этом 17 сентября сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

«Пособия безработным действительно у нас в этом году были увеличены, мы предусмотрели дополнительные средства в текущем году, более 100 млрд рублей пошло на реализацию этой задачи. Кстати говоря, не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы, для того чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Меры социальной защиты наших граждан, которые еще не нашли работу, они будут обеспечены в полном объеме», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. До 1 октября документ будет отправлен на рассмотрение в Госдуму. Во главу угла ставится выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что Минэкономразвития России сохранило прогноз по безработице в РФ в 2020 году на уровне 5,7%. По ожиданиям ведомства, в следующие три года доля неработающих граждан в стране будет постепенно сокращаться — до 5,2% в 2021 году, а также до 4,7% в 2022 года и до 4,6% в 2023 году.

По словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, ситуация на рынке труда остается непростой, однако снижение безработицы к ее «естественному» уровню ожидается до конца 2021 года, пишут "Известия".

Фото pixabay.com

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