В администрации пермского губернатора начал работать робот-чиновник
17 января 2020 18:22
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"Робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуска и записывать на приём в здании администрации губернатора Пермского края. Пока идёт техническое тестирование и отладка рабочих процессов "механического консьержа", - сообщает пресс-служба губернатора.
"Это первый наш робот, который начал работу в государственном учреждении. Его задача - встречать гостей приветствием и предложить свою помощь. Если человек записан на прием, ему остается только отсканировать свой паспорт и получить у робота пропуск. Это занимает около 6 секунд времени. Если человек не записан, но хочет сейчас попасть на прием к какому-то чиновнику, то робот связывается с секретарем и выясняет, возможно ли это. И третья его задача – запись посетителей на прием к чиновникам", - рассказал РИА Новости о технических характеристиках робота Егор Умнов - пресс-секретарь компании "Промобот", в которой администрация заказала нового "сотрудника".
"Стоимость робота-чиновника - 2 миллиона 365 тысяч рублей. Имени пока у него нет, пока робот проходит техническое тестирование. Компания-производитель не рекомендует называть робота по имени отчеству, они предлагают к названию бренда присоединить робототехнический корень "бот", "трон", "прайм", "дроид" и отнестись к выбору имени с полной серьезностью, чтобы он был максимально эффективен", - рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора.
С конца ноября 2018 года в одном из краевых МФЦ работает проморобот по имени Хелпер. По данным МФЦ, с марта 2019 года он принял более 25,5 тысячи обращений, среднее время подачи заявки через робота составляет 1 минуту 10 секунд, благодаря Хелперу каждый администратор экономит примерно 43 минуты в день.
Фото: соцсети
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