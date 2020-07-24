В Самаре вандалы осквернили памятник погибшим воинам-интернационалистам
24 июля 2020 09:25
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В Самаре неизвестные разрисовали мемориал на площади Памяти на пересечении Мичурина и Осипенко. Речь идет о памятнике воинам, которые погибли в локальных войнах.
— Накануне Дня ВМФ и ВДВ вандалы в Самаре осквернили памятник, где в эти дни традиционно проходит возложение цветов, написав на нем «Родина-мать оказалось мачехой». Сомневаюсь, что мерзавцы вообще служили и любят Родину. Надпись очистили в дежурные сутки, — рассказал депутат самарской губдумы Михаил Матвеев.
В департаменте культуры Самары сообщили, что разделяют возмущение горожан и уже написали заявление в полицию, чтобы найти злоумышленников.
К сожалению, подобные случаи происходят уже не впервые. В июле 2019 года неизвестные осквернили памятник самолету Ил-2 на Московском шоссе. Вандалы разрисовали постамент, на котором стоит штурмовик, пишет 63.ру.
Фото: Михаил Матвеев / Тwitter.com
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