В России вырастет число контрафактных сигарет

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В России предсказали рост числа контрафактных сигарет. Это произойдет из-за повешение акцизов на табак.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев сообщил о повышении стоимости акцизов на табак. Он уточнил, что российский бюджет ничего не получит после этого.

Как отметил эксперты, на российском рынке будет меньше легальных сигарет и больше контрафактных, пишет ФедералПресс.

«Мера представляется необоснованной по той причине, что бюджет от этого ничего дополнительно не получит», – сказал Королев.

При этом эксперт напомнил, что российские курильщики привыкли к ежегодному подорожанию сигарет на 20-30 %, пишет «телеканал 360».