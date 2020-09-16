В России провели первую междугороднюю коммерческую перевозку груза на беспилотном авто

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Первая коммерческая перевозка груза из города в город на беспилотном автомобиле проведена в РФ, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Речь идет о перевозке почти тонны овощей из Владимира в Москву на беспилотной "ГАЗели". "Доставка проходила в ночное время, когда трафик был минимальным. Беспилотная "ГАЗель" проехала в автономном режиме свыше 240 км. За рулем машины находился инженер, который следил за дорогой", - сказал он.

Он также отметил, что доставка стоила заказчику 1 500 рублей, что является средней рыночной ценой перевозки.

"Затрата перевозки также включала гонорар водителя-инженера. В случае если бы доставка проходила без инженера, стоимость бы перевозки составила менее 1 000 рублей. Однако Россия в настоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулем ТС должен находиться человек. Неважно, беспилотный он или нет", - пояснил Федосеев.

При этом в "Автонете" подчеркнули, что беспилотный автомобиль прошел сертификацию в соответствующем институте и инженер-испытатель был полностью подготовлен.

Эксперимент

В 2018 году был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Так, в столице беспилотные автомобили тестируются преимущественно в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе. В Москве на дорогах общего пользования свои разработки тестируют "Яндекс" и МАДИ, в Татарстане на заводской территории - "Камаз".

На данный момент список регионов, где может быть проведено тестирование, расширен до 13 (добавились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и др).

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