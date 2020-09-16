В России могут ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

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С таким предложением член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT.

В своем письме Хамзаев указал, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни превышает обычные показатели почти в два раза. По его мнению, решить эту проблему поможет ужесточение правил продажи спиртного в новогодние праздники. Хамзаев предлагает рассмотреть возможность ограничения времени продажи алкоголя – с 14:00 до 18:00 часов.