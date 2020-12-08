В России хотят ввести упрощенную процедуру получения налогового вычета по НДФЛ

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Упрощенная процедура может начать действовать с 1 января 2021 года.

Согласно проекту изменений в Налоговом кодексе РФ, упрощенная процедура получения налогового вычета с доходов физических лиц может начать действовать с 1 января следующего года.

Если документ вступит в силу, то россиянам не нужно будет подавать в налоговую декларации по НДФЛ и другие подтверждающие документы. Нужно будет только заявление, которое будет формироваться в автоматическом режиме в личном кабинете налогоплательщика, пишет ТАСС .

Далее все данные будут проверяться при помощи автоматизированной системы. Эти изменения, прежде всего, коснутся выплат с приобретения жилья, а также погашения процентов по целевым кредитам, а также операций с ИИС (индивидуальный инвестиционный счет).

Фото: Pixabay.com