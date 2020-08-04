В РФ запустили сервис для перевода зарплат на карты любого банка

Разработчиками данного сервиса выступили международная платежная система Visa и «Яндекс.Касса».
В Российской Федерации дали старт сервису, который позволит работодателям переводить заработную плату своим сотрудникам на карты любого банка в России. Разработчиками данного сервиса выступили международная платежная система Visa и «Яндекс.Касса», пишет ФедералПресс.
«Для моментального зачисления заработной платы в качестве идентификатора может использоваться номер банковской карты», — указано в пресс-релизе к запуску.
По заявлению разработчиков, данный сервис позволит облегчить работу бухгалтерии, а крупным юрлицам не обрабатывать множество платежных поручений при большом штате персонала. А также получать выплаты в одно время со всем тем сотрудникам, которые не состоят в зарплатном проекте, передает РИА «Новости
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Фото pixabay.com
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