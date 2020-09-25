В Крыму построят первый в России опреснитель воды

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Установка будет находиться в селе Николаевка.

Первый в России опреснитель морской воды планируется построить в Крыму для решения проблемы с водоснабжением полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 25 сентября.

Вопрос о строительстве будет решен Минпромторгом в течение двух недель, передает ТАСС. Установка будет находиться в селе Николаевка.

«В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, по сути решение, которое будет принято здесь, будет уникальное, впервые в истории будет это сделано», — сказал Аксенов.

Также крымские власти формируют программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой пролегает через Симферополь, пишут "Известия".