В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ

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Члены Государственной думы от партии "Единая Россия" стали инициаторами внесения в нижнюю палату парламента предложения об изменениях в законопроект об обновленном способе расчета минимальной размеры оплаты труда, сказал первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.

По его словам, эти правки предполагают, что МРОТ в России не будет уменьшаться ни при каких обстоятельствах.

Помимо Исаева, среди авторов поправок глава фракции Сергей Неверов и сенатор, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Как обратил внимание Исаев, минимальный размер оплаты труда сокращаться не может, даже если снизится медианная заработная плата, пишет anews.com.

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