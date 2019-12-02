В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков в Сети
2 декабря 2019 09:07
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Депутаты Госдумы выступили за ужесточение наказания за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети — до 25 лет лишения свободы. Об этом говорится в официальном письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, которое есть в распоряжении «Известий».
Инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову. Предложение будут обсуждать на парламентских слушаниях 2 декабря.
«Продажи наркотиков в интернете и особенно в даркнете отследить намного сложнее. Это абсолютно разные затраты, когда сотрудники МВД напрямую находят человека, который фасовал и продавал наркотики, и когда речь идет о виртуальной реальности, где объемы продаж больше, а риск быть пойманным сегодня минимальный», — объяснил депутат «Известиям».
В письме отмечается, что объем продажи наркотиков в России растет, несмотря на принимаемые меры. Кроме того, именно на территории РФ находится «крупнейшая интернет-площадка в мире по продаже наркотиков».
В Общественном совете при МВД распространение наркотиков через интернет назвали «гиперпроблемой» России, а в Национальном антинаркотическом союзе предложили силовикам создать киберотделы по борьбе с наркотиками в виртуальном мире.
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