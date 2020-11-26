В ГИБДД уточнили методику наказания водителей за разговоры по сотовому

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Начальник ГИБДД Михаил Черников в письме на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового объяснил, каким образом будет происходить процедура наказания водителей, которые за рулем пользовались телефоном. Соответствующий документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в центральном аппарате МВД.



Речь идет о штрафах, которые будут выписываться на основании данных, полученных при помощи программного модуля, который будет устанавливаться на системы фото-, видеофиксации нарушений «Стрелка-360». В ГИБДД при этом признали, что существует угроза того, что система будет неверно отождествлять какой-либо предмет в руках водителя с телефоном. Это в результате может повлечь жалобы на необоснованное привлечение к административной ответственности.

Чтобы решить эту проблему, система, по словам Черникова, будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. Лица водителей в ГИБДД при этом пообещали ретушировать.



Черников также отмечает в письме, что программный модуль в настоящее время установлен на восьми средствах автоматической фиксации, а штрафы будут выписывать не только за использование мобильного телефона за рулем (1500 руб. за каждое такое нарушение), но и за непристегнутые ремни безопасности (1000 руб.).



РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.



Как ранее сообщал РБК, в тестовом режиме камеры начали фиксировать такие нарушения в Москве еще в феврале 2020 года, но штрафы за это пока не выписывали. В ЦОДД при этом подчеркивали, что фиксация таких нарушений может начаться только после всех испытаний, подтверждающих, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно фиксировать такие случаи.

Фото: Jan Haas / Global Look Press / РБК