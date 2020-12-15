Умер чемпион Европы по боксу Виталий Качановский

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Чемпион Европы по боксу Виталий Качановский скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Коллектив Федерации бокса России глубоко скорбит в связи с кончиной Виталия Николаевича. Выражаем глубокие соболезнования его родным, близким, ученикам, всем почитателям таланта Виталия Николаевича Качановского как спортсмена и наставника», — говорится в заявлении федерации.

Победу на чемпионате Европы Качановский одержал в 1983 году, в том же году он стал обладателем Кубка мира. С 1998 по 2008 год был вице-президентом Федерации бокса стран СНГ и славянских стран, сообщает ТАСС.