Удаленное оформление пенсий и пособий в России продлят на 2021 год

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Как говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэкономразвития, практика показала, что в условиях пандемии особую востребованность среди россиян получили услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке, – говорится в документе.

Отмечается, что если весь эксперимент пройдет удачно, дистанционный формат может быть введен бессрочно. Пенсионный фонд упростил оформление пенсий и пособий в апреле 2020 года из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Сначала дистанционную форму взаимодействия ввели на три месяца, но позже продлили ее до конца года, передает Радио Маяк.