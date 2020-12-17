ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

193

Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита.

Жалобы на навязывание услуг составляют около 10% от всех обращений в ЦБ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Банка России, уточнив, что в настоящее время идет обсуждение текста поправок в закон о потребительском кредите.

«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отмечают в ЦБ.

Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней. Правда, при этом кредитор имеет право изменить условия кредитования, например повысить ставку.