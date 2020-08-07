Суд Москвы проведет третье заседание по делу Ефремова

В суде должны выступить некоторые свидетели, после чего прокуроры продолжат представлять материалы дела.
Пресненский суд Москвы проведет сегодня третье заседание по делу актера Михаила Ефремова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть курьера Сергея Захарова. Заседание назначено на 10 утра. В суде должны выступить некоторые свидетели, после чего прокуроры продолжат представлять материалы дела.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Накануне в суде были допрошены свидетели, которые в тот день находились на месте происшествия.
Опрошенный автомобилист пояснил, что сам чуть не попал в аварию с машиной Ефремова – они двигались в одной полосе, артист несколько раз быстро тормозил, избежать ДТП мужчине помогла лишь быстрая реакция. На глазах всё того же свидетеля автомобиль Ефремова врезался в машину Сергея Захарова.
Свидетели ДТП заявляли, что Ефремов был за рулем автомобиля и находился в машине один. В суде были изучены видеозаписи инцидента и событий, произошедших после него. На роликах запечатлено, как Ефремов признается сотруднику ДПС, что он был за рулем в момент аварии, после чего заявляет, что виноват в ДТП. Сам актер в ходе заседания заявил, что с трудом узнаёт себя на видео, передает Радио Маяк.
Фото: Pixabay.com
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