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Строительство сухопутной части газопровода "Северный поток-2" завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе от погоды. Об этом сообщила зампред правления Газпрома Елена Бурмистрова.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93% Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год – 11-го декабря, строительные работы на проекте возобновились, передает Радио Маяк.