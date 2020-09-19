Я нашел ошибку
Главные новости:
Роспотребнадзор закрыл в Петербурге спортивный комплекс, где дети отравились парами хлора
Роспотребнадзор закрыл в Петербурге спортивный комплекс, где дети отравились парами хлора
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Появилась предварительная версия гибели людей на грузовой пристани в Рождествено
Крылья Советов сыграют с "Иртышом", который возглавил экс-игрок нашей команды
"Крылья Советов" сыграют с "Иртышом", который возглавил экс-игрок нашей команды
Тольяттинские фигуристы стали лучшими по итогам первого дня Кубка России в Сызрани
Тольяттинские фигуристы стали лучшими по итогам первого дня Кубка России в Сызрани
Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе
Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе
 В утонувшей в Волге около Рождествено машине погибла депутат
 В утонувшей в Волге около Рождествено машине погибла депутат
В Самаре планируют оставить 10 эвакуаторов
В Самаре планируют оставить 10 эвакуаторов
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.03
-0.16
EUR 88.96
0.33
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты»
В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»
Ярмарка восточной кухни Ярмарка Вкусов - Чайхона 2020 ждет самарцев
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе

19 сентября 2020 16:45
179
Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе

Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

Изменения в Трудовой кодекс, посвящённые дистанционной работе, создают новые предпосылки для трудовой мобильности, считает глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы вместе сейчас прорабатываем изменения в трудовой кодекс. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников», — сказал Котяков, выступая на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвящённом 30-летию организации.

Котяков также отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

«Сейчас перед нами новый этап сотрудничества, новое Генеральное соглашение, которое опередит вектор приложения наших совместных усилий на горизонт 2021−2023 годов. Уверен, что совместная работа с социальными партнерами в рамках этого соглашения будет играть самую существенную роль в достижении национальных целей развития нашей страны», — добавил Котяков.

Он также уточнил, что несмотря на напряжённость этого года, работа по выполнению Генерального соглашения на 2018−2020 годы идет эффективно.

Как сообщалось ранее, Госдума в осеннюю сессию продолжает работать над изменениями в Трудовой кодекс. Пандемия актуализировала этот вопрос и потребовала регулирования в законодательстве удаленной работы. Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении в весеннюю сессию. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы, сообщает РИА Новости.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1265
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1754
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2089
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2731
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3092
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
3012
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
898
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1495
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1418
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
2908
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5653
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5673
Весь список
В центре внимания
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
19 сентября 2020  18:59 
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
46 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Здравоохранение
139
За сутки в Самарской области еще девять человек умерли от коронавируса
19 сентября 2020  11:50 
За сутки в Самарской области еще девять человек умерли от коронавируса
На 19 сентября выявлены еще 115 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
503
С понедельника общественный транспорт, пассажиры которого без масок, не будет продолжать движение до тех пор, пока все не выполнят требование надеть маски
19 сентября 2020  11:44 
С понедельника общественный транспорт, пассажиры которого без масок, не будет продолжать движение до тех пор, пока все не выполнят требование надеть маски
Это необходимо, чтобы не допустить эпидемии ОРВИ и гриппа, а также COVID-19. Здравоохранение
565
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1069
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем.
18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
498
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1064
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем.
18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
494
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
529
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1320
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2076
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1508
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
454
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
723
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1270
Весь список