Собянин утвердил проект планировки для застройки территории "Горбушки"

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в границах бывшей производственной зоны №40-А "Западный порт", предполагающий строительство 562 тысяч квадратных метров недвижимости, передает РИА Новости. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Проект разработан для 23 гектаров, ограниченных Багратионовским проездом, улицей Барклая и Промышленным проездом, на которых расположены здания ПАО "Московский трубный завод "Филит" и ОАО "Московский телевизионный завод "Рубин". В бывших производственных корпусах "Рубина" сейчас расположены торговые центры "Горбушка" и "Горбушкин двор".

"Всего здесь планируется построить 562 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых жилье составит более 450 тысяч квадратных метров. Помимо двух высотных жилых комплексов тут появятся многофункциональный общественный центр, а также две школы на 375 и 350 мест соответственно с дошкольными отделениями и административные здания", - говорится в сообщении департамента.

Как уточняется в нем, корпуса "Рубина" и "Филита" предполагается снести.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что застройкой территории "Филита" будет заниматься девелоперская компания ПИК. Часть площадей в проекте предполагается передать для московской программы реновации. Застройщик весной подавал иск к МТЗ "Рубин", в котором просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Мой дом", зарегистрированного заводом в 2006 году. Но осенью девелопер от иска отказался.

Фото: ag.mos.ru/РИА Новости